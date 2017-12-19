В Киеве сделали заявление об импичменте Порошенко

Импичмент президента Украины Петра Порошенко может стать одним из инструментов, с помощью которого Запад будет переформатировать Незалежную. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Золотарев.





"Импичмент, вполне возможно, будет спустя некоторое время дожат в числе прочих инструментов, которые Запад задействует в переформатировании своей подмандатной территории", – сказал эксперт. По его словам, Соединенные Штаты не собираются уходить с Украины. "Американцы – не те люди, которые возьмут и вот так все сдадут", – подчеркнул аналитик.

Поэтому, отметил политолог, будет и дальше лоббироваться создание антикоррупционного суда, который станет эффективным инструментом зачистки политической и бизнес-элиты Незалежной. "Нужен эффективный инструмент в отношении первого лица", – пояснил Золотарев.

На его взгляд, активно продвигает такую реформу бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. "Арсений Петрович не утратил своих связей в Вашингтоне, и, судя по всему, он лелеет надежду быть активно востребованным "Вашингтонским обкомом", – рассказал аналитик.





Напомним, месяцем ранее глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Александр Захарченко назвал свой вариант смещения Порошенко с поста президента. По его словам, такое произойдет в случае, если лидер Незалежной прекратит военное противостояние в Донбассе.

"Если Порошенко тут войну вести не будет, то выступает Мишико (экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. – Прим.Ред.) со своими палаточниками и говорит: "Петя, ты не прав. Если ты не будешь воевать, то это сделаю я", – объяснил Захарченко.

Стоит отметить, что антипрезидентские настроения зреют на Украине уже давно. 23 октября депутат Верховной рады Семен Семенченко заявил, что отстранение нынешнего президента от власти произойдет еще до Нового года. Для этого, по его словам, достаточно участия в акциях протеста 500 ветеранов боевых действий в Донбассе.