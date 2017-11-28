Раскрыт сценарий присоединения Украины к России

Пять украинских областей – Одесская, Херсонская, Николаевская, Закарпатская и Харьковская – могут войти в состав России, заявил замминистра по делам беженцев Георгий Тука. Это произойдет в случае, если Киев откажется от Донбасса, сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам замминистра по делам беженцев, любые разговоры среди представителей украинской политической элиты об отказе от Донбасса крайне опасны. "Сейчас со стороны России этот вектор силы направлен именно на Донбасс, то, как только будет снижение напряжения на той территории, совершенно ошибочная точка зрения, что на этом все закончится", – сказал чиновник.

Напомним, ранее Тука уже заявлял о возможности распада Украины за шесть месяцев. Реализуется такой сценарий опять же из-за отказа Киева от Донецка и Луганска.

При этом с начала января этого года Украина ввела против непризнанных республик Донбасса полную экономическую и транспортную блокаду. Незалежная также прекратила выплату пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных территорий.

То есть фактически Киев от Донецка и Луганска уже отказался, поскольку подобные действия нынешней украинской власти служат лишь дальнейшему обособлению Донбасса от Украины.

Стоит отметить, что Георгий Тука вообще очень любит делать крайне нелепые политические заявления. Ранее он утверждал, что в Киеве "подложат информационную бомбу" под Москву в качестве мести за Крым.

Свои слова чиновник пояснил так: Украина завалит Россию "многомиллионными исками" в различные международные инстанции с жалобами на "незаконное" использование Москвой крымских портов, природных ресурсов и инфраструктуры.

Межтем большая часть россиян, принявших участие в опросе аналитической службы портала "Рамблер", поддержали присоединение к России новых территорий. 43% ответивших на вопрос считают, что чем больше размеры страны, тем лучше. 36% пользователей "Рамблера" считают, что властям еще только предстоит разобраться с уже имеющимися землями, и по этой причине не поддерживают вхождение новых территорий в состав России. Кроме того, 21% посетителей портала не имеют четкого мнения по данному вопросу и предпочитают сначала проанализировать экономические перспективы новых пространств, прежде чем сформулировать свою позицию. В опросе приняли участие 16389 человек.