Запад начал информационную войну против крымчан

Запад ведет информационную войну с жителями Крыма. Так называемые "партнеры" перешли от попыток внешнего давления к действиям на самом полуострове.



Западные страны начали применять новые механизмы в "информационной войне" против Крыма. Активно используются интернет и различные соцсети, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

"На сегодня новшества, которые применяют наши, с позволения сказать, западные партнеры против Крыма, – это переход от внешнего давления, прежде всего, через подконтрольные западные СМИ, к тем инструментам или тем людям, которые находятся внутри ситуации. Для этого используются блогеры или всевозможные общественники, которые ведут активную жизнь в социальных сетях", – цитируют Полонского РИА Новости.

Как подчеркнул крымский вице-премьер, кого-то из сетевых активистов используют "втемную" – в то время как другие уже "находятся на зарплате у этих товарищей". По словам Полонского, один из методов, которые использует Запад – создание в интернете псевдо-изданий, которые ориентированы на крымскую аудиторию.

Вице-премьер Крыма отметил, что крымчане чувствительны ко лжи и способны отличить правду от вымысла. "Когда эти информационные компании строятся на заведомой лжи, конечно же, они не воспринимаются. Но наша задача быть начеку и разъяснять людям, какова ситуация на самом деле", – сказал Полонский.

Если раньше в западных странах пытались повлиять на крымские процессы извне, то теперь делается ставка расшатать ситуацию изнутри. Однако власти полуострова прекрасно все видят и понимают принципы действия механизмов, которые применяют оппоненты. Полонский уверен, что противостоять этому влиянию крымчане сумеют.



