Ударившая по России Европа довела Порошенко до экстаза

Петр Порошенко рассыпается в благодарностях Евросоюзу. Решение Брюсселя о продлении антироссийских санкций президент Украины назвал "достойным ответом Москве".



Шаг, предпринятый ЕС, принципиально важен для будущего всей Европы, уверен Петр Порошенко. Украинский президент считает, что процветание "нашего европейского дома зависит от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины". Пост в соцсети Facebook Порошенко сопроводил хештегом #StopRussianAggression ("Остановите агрессию России").

Решение о продлении санкций против России было принято 14 декабря на саммите лидеров европейских стран. Действие ограничений должно было закончиться в январе 2018 года, но их продлили на шесть месяцев. Ввела Европа санкции в июле 2014 года в связи с конфликтом на Украине и возвращением Крыма в состав России.

"Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля", – написал Порошенко. Он персонально поблагодарил Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона. "Благодарен канцлеру Меркель и президенту Макрону, как партнерам по нормандскому формату, всем нашим друзьям в ЕС за решительную поддержку Украины и несокрушимые единство и солидарность перед агрессором", – написал украинский президент.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не нашел достаточных оснований для отмены санкций против России. "Не был достигнут достаточный прогресс, чтобы отменить санкции, было единое мнение, что надо делать все возможное, чтобы продвинуть вперед минский процесс", – сказала Меркель. В то же время канцлер признала, что удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации на востоке Украины.