Премьер Польши получил взбучку от отца за Россию

Нового премьер-министра Польши раскритиковал родной отец. Корнель Моравецкий считает большой ошибкой сына то, что он не упомянул в своей программной речи Россию.



Корнель Моравецкий – лидер польской партии "Свободные и солидарные". До распада Варшавского блока он был одним из лидеров антикоммунистического движения в Польше. Тем не менее современную антироссийскую политику польских властей Моравецкий-старший не одобряет.

"Он не сказал об отношениях с Востоком, с Россией. Название этой страны вообще не упоминалось – а это очень важные отношения", – отметил отец премьера. По мнению Корнеля Моравецкого, противостояние России и Польши – явление в корне неверное.

"Тот факт, что два народа в этой части Европы, этой части света противопоставляются друг другу, – это вред для обеих стран. Он мог хотя бы с каким-то жестом обратиться к русским братьям. Это был бы важный жест, и мне его не хватило", – заявил Моравецкий-отец.

Депутаты сейма Польши в ночь на среду проголосовали за вотум доверия новому кабинету министров республики под руководством Матеуша Моравецкого, это стало последней, предусмотренной законодательством страны процедурой, необходимой для смены правительства, передает РИА ФАН.

На прошлой неделе правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Президент республики Анджей Дуда предложил в качестве кандидата на пост главы правительства представителя правящей партии "Право и справедливость" вице-премьера Матеуша Моравецкого. Новый кабинет принес присягу 11 декабря, напоминает РИА Новости.

Выступая перед депутатами сейма с программной речью, Моравецкий заверил, что его кабинет будет продолжать экономический и политический курсы, выбранные предшественником – правительством Беаты Шидло.

В частности, новый премьер пообещал сохранить мощную социальную политику, продолжить поддержку молодых семей, повысить финансирование здравоохранения. В отношении нового кабмина в Польше часто употребляется выражение "правительство продолжения".