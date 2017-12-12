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Общество

Польша нашла доказательства взрыва на борту Ту-154

Фото: wikipedia.org
В Польше нашли "неоспоримые доказательства" взрыва на борту самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Об этом заявил министр обороны республики Антоний Мацеревич.
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По его словам, во время работы комиссии по расследованию причин авиакатастрофы были обнаружены доказательства, которые якобы указывают на два взрыва, произошедшие на борту лайнера Ту-154М.

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На записях с рухнувшего Ту-154 услышали взрыв

Глава польского Минобороны заявил, что комиссия под руководством экс-главы Министерства внутренних дел Польши Ежи Миллера, которая занималась расследованием обстоятельств катастрофы при предыдущем составе кабинета министров, якобы фальсифицировала полученную путем экспертиз информацию. По заявлению Мацеревича, это было необходимо для сокрытия версии о взрыве. "Мы можем подтвердить, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Они точно описаны: их диаметр и место возникновения", – сказал чиновник в эфире Польского радио. 

Самолет Ту-154М разбился при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" в апреле 2010 года. На борту находились 96 человек. В их числе – президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария, известные политики республики, большая часть высшего армейского командования, а также влиятельные общественные и религиозные деятели.

В октябре 2017 года польская комиссия услышала взрыв на записях бортового самописца. После этого начала раскручиваться версия о наличии взрывных устройств на самолете. И это притом что Межгосударственный авиационный комитет Польши еще в 2011 году обнародовал окончательный отчет о причинах трагедии в небе над Смоленском. Эксперты пришли к выводу, что к катастрофе привела ошибка экипажа – пилоты решили не заходить на запасной аэродром.


С выводами специалистов согласились в комиссии, которую возглавлял Ежи Миллер. Он назвал причиной авиакатастрофы снижение лайнера ниже критического минимума, когда он заходил на посадку в условиях густого тумана.

Очевидно, что результатами работы первой комиссии нынешние польские власти не удовлетворились. Учитывая антироссийскую внешнеполитическую линию современной Польши, есть основания полагать, что в конечном счете Варшава может использовать результаты расследования второй комиссии против Москвы. Во всяком случае, обвинения России во всех смертных грехах уже на протяжении трех лет остаются главным политическим и идеологическим трендом на Западе.

Автор: Иван Поляков12 декабря 2017, 13:41

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