Польша набросилась на Порошенко после подлого подрыва автобуса

Происшествие с польскими туристами во Львовской области Украины прокомментировали в Министерстве иностранных дел Польши. Инцидент произошел в ночь на 10 декабря.

В ведомство подтвердили, что польский автобус был поврежден в результате срабатывания взрывного устройства. МИД страны выразил свою озабоченность из-за случившегося.

Ведомство однозначно дало понять президенту страны Петру Порошенко, как расценивает инцидент. "Это очередное антипольское происшествие на территории Украины", – цитирует заявление МИД Польши телеканал "360".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией, подготовленной для того, чтобы рассорить Польшу с Незалежной. Он пообещал сделать все для расследования произошедшее, сообщает РИА ФАН.

"А провокаторам скажу – не получится!", – написал министр на своей странице в Twitter. По его мнению, нападавшие хотели заблокировать визит президента Анджей Дуды в Украину.

Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса,який знаходився на паркінгу неподалік Львова.Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди.Зробимо все,щоб розслідувати цей інцидент.А провокаторам скажу - не вийде! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 декабря 2017 г.

Отметим, неизвестные подорвали автобус с польскими регистрационными номерами на стоянке одного из отелей. В нем ехали 23 человека, в числе которых были туристы и чиновники из Польши. Первые были возвращены оператором поездки на родину. Их сопровождал польский консул во Львове. К счастью, обошлось без жертв.