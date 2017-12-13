Варшава подбила Киев на наглую выходку против Москвы

Россия должна выплатить Украине репарации за Вторую мировую войну. Такой ценный совет дал Киеву посол Польши. По мнению Яна Пекло, Москва забрала себе все полученные после победы над Германией деньги.



Варшава уже наработала большой опыт, выставляя "исторические счета" своим соседям. Она требовала "возмещения понесенных в войну убытков" и с Германии, и с России. Теперь Польша готова поддержать Украину в "законном требовании" монетизировать свое недавнее советское прошлое.

В недавнем интервью польский посол в Незалежной Ян Пекло заявил, что нормализовать отношения с Россией Польше мешает ни кто иной, как президент Владимир Путин. И только тогда, когда, по выражению Пекло, Москва "перестанет проводить путинский курс в международной политике", Великая Польша снизойдет до контактов с российской стороной.

Эксперты уже назвали высказывания польского дипломата "вредными советами сумасшедшего". Сложно обвинить выпускника старейшего и самого престижного польского вуза – Ягеллонского университета в Кракове – в полном незнании общеизвестных исторических фактов. Тем не менее, он совершенно серьезно призывает Киев требовать от России репарации за Вторую мировую войну.

С его точки зрения, "все немецкие репарации забрал себе СССР, в то время как Украине и Польше ничего не досталось". Поэтому Киев, по мнению главы польской дипмиссии, теперь может требовать репарации и от России, и от Германии.

"Идея абсолютно абсурдная, Да, кое-какие репарации Советский Союз получил. Хотя, честно говоря, они минимальные – поскольку СССР во многом участвовал в восстановлении, в строительстве Восточной Германии. Что касается репараций, которые Союз получал после войны, то, извините, Украина получила значительную их долю", – приводит мнение политолога Владимира Корнилова издание "Свободная пресса".



Эксперт напоминает, что СССР много помогал Польше. Советские строители, архитекторы, рабочие принимали участие в восстановлении Варшавы и польской экономики. Они строили полякам целые предприятия. Если сейчас начать считать, кто и куда больше вложил денег, то поляки очень удивятся. Выяснится, что они должны Советскому Союзу гораздо больше, чем Россия, как правопреемник СССР, якобы должна им.