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Политика

Варшава подбила Киев на наглую выходку против Москвы

Фото: Dni.Ru
Россия должна выплатить Украине репарации за Вторую мировую войну. Такой ценный совет дал Киеву посол Польши. По мнению Яна Пекло, Москва забрала себе все полученные после победы над Германией деньги.
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Варшава уже наработала большой опыт, выставляя "исторические счета" своим соседям. Она требовала "возмещения понесенных в войну убытков" и с Германии, и с России. Теперь Польша готова поддержать Украину в "законном требовании" монетизировать свое недавнее советское прошлое.

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В недавнем интервью польский посол в Незалежной Ян Пекло заявил, что нормализовать отношения с Россией Польше мешает ни кто иной, как президент Владимир Путин. И только тогда, когда, по выражению Пекло, Москва "перестанет проводить путинский курс в международной политике", Великая Польша снизойдет до контактов с российской стороной.
Эксперты уже назвали высказывания польского дипломата "вредными советами сумасшедшего". Сложно обвинить выпускника старейшего и самого престижного польского вуза – Ягеллонского университета в Кракове – в полном незнании общеизвестных исторических фактов. Тем не менее, он совершенно серьезно призывает Киев требовать от России репарации за Вторую мировую войну.
С его точки зрения, "все немецкие репарации забрал себе СССР, в то время как Украине и Польше ничего не досталось". Поэтому Киев, по мнению главы польской дипмиссии, теперь может требовать репарации и от России, и от Германии.

"Идея абсолютно абсурдная, Да, кое-какие репарации Советский Союз получил. Хотя, честно говоря, они минимальные – поскольку СССР во многом участвовал в восстановлении, в строительстве Восточной Германии. Что касается репараций, которые Союз получал после войны, то, извините, Украина получила значительную их долю", – приводит мнение политолога Владимира Корнилова издание "Свободная пресса".

Эксперт напоминает, что СССР много помогал Польше. Советские строители, архитекторы, рабочие принимали участие в восстановлении Варшавы и польской экономики. Они строили полякам целые предприятия. Если сейчас начать считать, кто и куда больше вложил денег, то поляки очень удивятся. Выяснится, что они должны Советскому Союзу гораздо больше, чем Россия, как правопреемник СССР, якобы должна им.
Автор: Андрей Евлампиев13 декабря 2017, 11:35

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