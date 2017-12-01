Госдума закроет двери для американской прессы

Американским журналистам запретят посещать Госдуму. Это будет зеркальным ответом на лишение аккредитации телеканала RT в конгрессе США.

Соответствующее решение нижняя палата парламента примет 6 декабря, и оно сразу вступит в силу, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Возглавляемый ею комитет обсудит проект документа 4 декабря, передает Regnum.

"Постановление будет касаться запрета на посещение Госдумы журналистам, представляющим все американские СМИ. Также хотим обратиться к законодательным органам субъектов Федерации, чтобы они приняли аналогичные меры", – сказала Савастьянова. Ранее о подготовке решения, касающегося запрета доступа в Думу для всех СМИ-иноагентов, сообщил вице-спикер Петр Толстой.

Напомним, что 21 ноября журналистов RT лишили аккредитации при американском конгрессе. Об этом проинформировал глава исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения Крейг Кэплэн.

RT 14 ноября был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента по требованию Минюста США. В противном случае телеканалу могло грозить уголовное преследование, большие штрафы и арест счетов. Теперь журналистам придется заполнить специальные анкеты, раскрыть персональные данные, в том числе источники финансирования и номера банковских счетов, а также сообщить о фактах взаимодействия с официальными представителями США.

В ответ Госдума 15 ноября приняла законопроект, позволяющий признавать зарубежное СМИ иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за границы. На такие средства массовой информации будут распространяться обязанности и ограничения, актуальные для иноагентов из числа некоммерческих организаций.

Документ был одобрен Советом Федерации 22 ноября, а спустя несколько дней подписан президентом страны Владимиром Путиным. Стоит отметить, что на российские СМИ действие нормативно-правового акта не распространяется.