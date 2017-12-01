Госдума закроет двери для американской прессы

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Пятница 1 декабря
Лента новостей
13:58
Найдена связь брака и слабоумия
13:54
Купейные билеты в поездах стали стоить дешевле плацкарта
13:44
Окровавленный мужчина в трусах ворвался в поликлинику
13:32
Как бороться с пищевой зависимостью
13:22
Как суперлуние влияет на человека
13:17
Посетителям блинной предложили "Собчак-бургер" с кониной
13:05
В школе на юго-западе Москвы девочку ударили бутылкой по голове
12:52
Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС
12:47
Вдова Марьянова объявила о важной дате
12:36
США заставляют ЕС отказаться от российского газа
12:06
Цымбалюк-Романовская показала "нежный цветок" в постели
11:54
Бузова рвется на "Евровидение"
11:49
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Стамбуле
11:24
На Москву надвигается шторм
11:07
В скандал с миллиардами Захарченко втянули "Газпром"
11:06
В Таиланде россиянин чудом спасся от взбесившегося слона
11:04
Особенная дочь Бондарчука повзрослела и вызвала восторг
11:02
В ожидании Нового года Сеть "сохнет" по "Стекловате" (видео)
10:54
Князя Владимира объявили "врагом народа"
10:39
Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей
10:30
Солярии признали смертельно опасными
10:20
Прославленные спортсмены показали класс на ВДНХ
10:13
Подробности загадочной смерти юной россиянки в Турции
09:58
Ученые нашли способ на 30% улучшить память
09:52
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у таксиста машину
09:41
Принц Гарри с невестой-мулаткой выбрали дату свадьбы
09:36
Когда закончится российский PR
09:32
Женщина "родила" раковую опухоль в туалете
09:23
Пьяный мужчина избил москвича молотком
09:22
Запад нашел политический подтекст в жеребьевке ЧМ-2018
09:14
Главные события Москвы с 1 по 7 декабря
09:05
Татьяна Буланова о третьей свадьбе
08:59
Под Москвой электричка насмерть сбила подростка
08:53
Ужасные последствия корейского удара по Вашингтону
08:50
Какой напиток поможет стать секс-гигантом
08:24
Госдеп раскрыл "коварный план" Кремля
08:22
За сколько Родченков предал Россию
08:20
На мусорном заводе под Красноярском нашли расчлененные тела
07:55
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
00:01
Нагиев лишился работы из-за ушлой Бузовой
22:02
Обезглавленная Япония останется без императора-миротворца
21:58
В Британии на рождественской ярмарке прогремел взрыв
21:58
Юная россиянка умерла на свидании в Стамбуле
21:51
Хорошо ли Вы знаете фильмы Эльдара Рязанова
21:41
Когда москвичи увидят последнее в году суперлуние
21:37
Мария Кожевникова опозорилась как Виталий Мутко с "фром май харт"
21:12
Любовный гороскоп на декабрь 2017 года
21:06
Друг о последней работе Хворостовского
21:04
Оголившаяся Анна Седокова поразила видом
20:58
Банк "Возрождение" отчитался о 2,7 миллиарда чистой прибыли
20:34
Безумные регионы: волгоградец расстрелял собственные ноги
20:22
Скромность сына Кейт Миддлтон довела до слез
19:31
На съемках "Реальных пацанов" оператор получил жуткие травмы
19:23
Недовольная москвичка обвинила любовника в насилии
19:08
Легендарная российская летчица умерла в возрасте 86 лет
19:05
Россия защитит Крым от провокаций Порошенко
18:48
Двухголовый поросенок с 8 ногами ужаснул народ (видео)
18:44
Прохожий укусил москвича за нос
18:25
Украина убила всеми любимый сериал "Сваты"
18:06
После возвращения на Первый канал Бузова накинулась на Шаляпина
17:57
Киев подсчитал убытки от разрыва с Россией
17:14
Как выяснить намерения мужчины
16:53
В России угрожающе растет число жертв ВИЧ
16:51
Гордон обиделась на Кобзона
16:49
Кто утилизирует строительные отходы от реновации
16:43
"Виртуозы Москвы" приглашают на новогодний концерт
16:39
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
16:26
Москвич ударил санитара ножом по дороге в психбольницу
16:26
Равшана Куркова три месяца проплакала из-за "Жестокого мира мужчин"
16:01
На Подмосковье надвигается метель
15:52
Никита Белых обвенчался в СИЗО "Лефортово"
15:42
Жительница Подмосковья изрезала ножом свекровь
15:35
Дмитрий Шепелев: Мне открыли глаза
15:31
В Сочи пройдет Второй Международный гастрономический фестиваль IKRA
15:06
В крови "пьяного" мальчика опять нашли алкоголь
14:53
В России создают "убийцу спутников"
14:51
Сколько россияне тратят на домашних питомцев
14:49
Замужние россиянки мечтают вернуться к бывшим любовникам
14:26
Россиянкам будут платить за жизнь с оленеводами
14:24
Ким Чен Ын опозорил Трампа
14:21
Россиянам предрекли теплый декабрь
14:12
Стало известно о связи Бузовой и Лепса
14:05
На Украине в здании суда взорвались две гранаты
14:02
Аварийные бригады оперативно восстановили теплоснабжение в ВАО
13:55
Москвич заставил собутыльников заняться сексом друг с другом
13:48
Ученых отчитали за разгадку тайны снежного человека
13:44
В Москве пенсионер умер во время занятий фитнесом
13:37
Под Москвой "плотный Вячеслав" сбил двух пенсионеров
13:27
Дочь Пугачевой восхитила красотой
13:22
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев (видео)
13:11
Пышногрудая Кошкина рассказала о соблазнении Галкина
13:06
Медведев ответил на пенсионную провокацию Кудрина
13:05
Народ не узнал ведущую Светлану Сорокину
13:05
Мажоры устроили наглый дрифт в Петербурге (видео)
12:51
Станцию метро в Петербурге закрыли из-за угрозы взрыва
12:46
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов бросил родную дочь
12:43
Из-за пожара в центре Москвы эвакуировали 50 человек
12:41
Российские ученые нашли способ убить раковые клетки
12:32
В Тольятти поймали украинского шпиона
12:23
Журналистов из США предложили лишить аккредитации
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Нагиев лишился работы из-за ушлой Бузовой
Стало известно о связи Бузовой и Лепса
Шоу Первого канала без Бузовой разочаровало народ
Малахов с женой отдадут сына другой женщине
Убитая враньем Казаченко жена сделала важное заявление
Политика

Госдума закроет двери для американской прессы

Фото: duma.gov.ru
Американским журналистам запретят посещать Госдуму. Это будет зеркальным ответом на лишение аккредитации телеканала RT в конгрессе США.
прочитано 182 раза

Соответствующее решение нижняя палата парламента примет 6 декабря, и оно сразу вступит в силу, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Возглавляемый ею комитет обсудит проект документа 4 декабря, передает Regnum.

ПО ТЕМЕ

Госдума зеркально ответит на лишение RT аккредитации в США

Россию возмутили агрессивные нападки США

Минюст определит порядок признания СМИ иноагентом

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

"Постановление будет касаться запрета на посещение Госдумы журналистам, представляющим все американские СМИ. Также хотим обратиться к законодательным органам субъектов Федерации, чтобы они приняли аналогичные меры", – сказала Савастьянова. Ранее о подготовке решения, касающегося запрета доступа в Думу для всех СМИ-иноагентов, сообщил вице-спикер Петр Толстой.

Напомним, что 21 ноября журналистов RT лишили аккредитации при американском конгрессе. Об этом проинформировал глава исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения Крейг Кэплэн.

Ольга Савастьянова. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

RT 14 ноября был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента по требованию Минюста США. В противном случае телеканалу могло грозить уголовное преследование, большие штрафы и арест счетов. Теперь журналистам придется заполнить специальные анкеты, раскрыть персональные данные, в том числе источники финансирования и номера банковских счетов, а также сообщить о фактах взаимодействия с официальными представителями США.

В ответ Госдума 15 ноября приняла законопроект, позволяющий признавать зарубежное СМИ иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за границы. На такие средства массовой информации будут распространяться обязанности и ограничения, актуальные для иноагентов из числа некоммерческих организаций.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens

Документ был одобрен Советом Федерации 22 ноября, а спустя несколько дней подписан президентом страны Владимиром Путиным. Стоит отметить, что на российские СМИ действие нормативно-правового акта не распространяется.

Автор: Александр Комаров1 декабря 2017, 13:40

Политика

Лукашенко замолил грехи перед Путиным
Украина решила натравить Турцию на Россию
Керченский мост вызвал у украинцев приступ зависти
Путин оставил американцев в дураках

Шоу-бизнес

Пугачевой запретили делать пластические операции
Маслякова уволили из КВН после грязного скандала
Вдова Марьянова объявила о важной дате
Цымбалюк-Романовская показала "нежный цветок" в постели

Проишествия

Недовольная москвичка обвинила любовника в насилии
Двухголовый поросенок с 8 ногами ужаснул народ (видео)
В США задержали подростка за белый цвет кожи
Известную артистку покалечил зять

Lifestyle

Хорошо ли Вы знаете фильмы Эльдара Рязанова
Украина убила всеми любимый сериал "Сваты"
Пять книг для холодных вечеров
Равшана Куркова три месяца проплакала из-за "Жестокого мира мужчин"
Шоу-бизнес

Нагиев лишился работы из-за ушлой Бузовой

Звезда "Дома-2" подсидела ведущего
Шоу-бизнес

Принц Гарри с невестой-мулаткой выбрали дату свадьбы

Влюбленные пошли против многолетних традиций
Шоу-бизнес

Бузова рвется на "Евровидение"

Поющая ведущая не боится выйти на международную арену
Шоу-бизнес

Вдова Марьянова объявила о важной дате

Женщине посоветовали вспоминать только самое хорошее

Гороскоп

Любовный гороскоп на декабрь 2017 года
Табаков пришел к окончательной фазе жизни
Малинина с женой разлучит смерть
Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года

Фоторепортажи

Юная иранка обезобразила себя ради Джоли
Полуголую Кожевникову в разорванной одежде сняли на лужайке
Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
Постаревшие секс-символы 80-х

Спорт

"Такое убожество": в Сети высмеяли новую форму сборной России
Сексуальная российская телеведущая возмутила мусульман
Губерниев "отхлестал" восставшую против России чешку Коукалову
Роналду впервые показал четвертого ребенка

Регионы

В крови "пьяного" мальчика опять нашли алкоголь
Футболиста "Зенита" жестоко избили из-за места на парковке
Пьяные зайцы избили кондуктора троллейбуса (видео)
Безумные регионы: пьяный судья устроил массовое ДТП
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru