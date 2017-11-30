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Политика

Госдума зеркально ответит на лишение RT аккредитации в США

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Депутаты прорабатывают симметричный ответ на очередной недружественный акт со стороны Вашингтона – лишение телеканала RT аккредитации в Конгрессе США. Об этом заявил источник в нижней палате российского парламента.
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"В настоящее время прорабатываются зеркальные меры в ответ на решение американского парламента по отказу российским СМИ в аккредитации", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме. Собеседник агентства уточнил, что речь может идти о документах, которые регулируют аккредитационные правила.

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О решении Вашингтона сообщил глава Исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крейг Кэплэн. По его словам, оно мотивировано тем, что телеканал был зарегистрирован в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов.

Госдума совместно с Советом Федерации проработает ответ на этот шаг, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Он напомнил, что сейчас журналисты зарубежных средств массовой информации не имеют отдельной аккредитации в Госдуме: они получают ее в Министерстве иностранных дел.

"Мы можем внести изменения в нормативные акты с тем, чтобы для СМИ, признанных в России иностранными агентами, эта аккредитация не распространялась на вход в Государственную Думу", – написал на законодатель на своей странице в Facebook.

Петр Толстой. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Толстой отметил, что парламентарии ни в коем случае не хотят ограничивать свободу слова или препятствовать работе иностранных СМИ в России.

"Нас вынуждают это делать", – подчеркнул депутат.

В российском законодательстве есть широкий спектр возможностей для ответных мер, заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. "Это и закон о СМИ-иноагентах, и 55 статья закона о СМИ, где говорится о том, что правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения в отношении корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности российских журналистов", – рассказал парламентарий.

В свою очередь, зампред комитета Владимир Крупенников отметил, что действия американской стороны противоречат принципам свободы слова и демократии. "В США однобокая свобода слова. Мы убедились в этом за последние годы, поскольку неоднократно нарушались все мыслимые международные нормы", – цитирует законодателя RT.

Нарушением основополагающего принципа свободы печати назвал продолжающееся давление на российские СМИ посол в США Анатолий Антонов. Дипломат напомнил о прежних заявлениях американских властей, которые уверяли, что регистрация RT в качестве иноагента не помешает журналистам канала осуществлять профессиональную деятельность.

"Вот сегодняшнее решение – это очевидный факт того, что как дела расходятся со словами", – посетовал он.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens

Напомним, 14 ноября RT был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента по требованию Минюста США. В противном случае телеканалу могло грозить уголовное преследование. Теперь журналистам придется заполнить специальные анкеты, раскрыть свои персональные данные, в том числе источники финансирования и номера банковских счетов, а также сообщать обо всех фактах взаимодействия с официальными лицами Соединенных Штатов.

Санкции за нарушение предусмотрены строгие – 10 тысяч долларов штрафа и пять лет тюремного заключения.

В ответ Госдума 15 ноября одобрила законопроект, позволяющий признавать зарубежное СМИ иностранным агентом в случае, если оно получает финансирование из-за границы. На такие средства массовой информации будут распространяться обязанности и ограничения, актуальные для иноагентов из числа некоммерческих организаций (НКО).

Документ был одобрен Советом Федерации 22 ноября, а спустя несколько дней подписан президентом Владимиром Путиным. Стоит отметить, что на российские СМИ действие нормативно-правового акта не распространяется.

Автор: Иван Поляков30 ноября 2017, 13:30

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