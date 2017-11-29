Россию возмутили агрессивные нападки США

Посольство России в США сделало заявление по поводу реакции Госдепартамента на принятый Москвой закон о СМИ-иноагентах. По мнению дипломатов, Вашингтон выдвигает против российских СМИ абсурдные обвинения.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что американские власти призывают российских коллег не использовать закон о СМИ-иноагентах для ограничения их деятельности. Российская сторона оперативно отреагировала на эти слова.

"Заявление Госдепа США – очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все с ног на голову в теме иностранных агентов", – говорится в комментарии российского посольства в США на официальной странице в Facebook. "Видимо, в Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения", – добавили дипломаты.

"В ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы. Так и не поняли, что подобная логика действий в отношении России бесперспективна", – подчеркнули в посольстве. В заявлении отмечается, что изменения в законодательство были внесены после многочисленных предупреждений не ограничивать российские СМИ в США.

"Предложенную Вашингтоном игру с нулевым результатом еще можно остановить. Начать необходимо с устранения первопричины – преследования российских СМИ в США", – уверены в российском посольстве.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. В документе говорится, что иноагентами могут быть признаны СМИ, которые получают финансовую помощь от иностранных государств и организаций. Соответствующие законодательные решения были приняты в ответ на притеснение российских СМИ в США.