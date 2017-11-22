Минюст определит порядок признания СМИ иноагентом

Министерство юстиции России разработает порядок признания средства массовой информации иностранным агентом. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме в среду, 22 ноября, заявил глава ведомства Александр Коновалов.

По его словам, после выхода указа президента, который определит отвечающий за исполнение уполномоченный орган исполнительной власти, такой порядок будет разработан в кратчайшие сроки. "Не исключаю, что с учетом специфики этих субъектов, которые смогут претендовать на включение в реестр иностранных агентов, нужно будет воспользоваться существующими моделями, например, в части признания организаций нежелательными, когда в итоговом решении принимает участие несколько организаций, в том числе Генпрокуратура и Министерство юстиции как держатель реестра", – сказал Коновалов.

Поправки в законодательство, которые позволяют признать СМИ иностранным агентом были приняты Госдумой в третьем, заключительном чтении 15 ноября. Под действие нормы подпадают зарубежные средства массовой информации, получающие финансирование из-за границы.

На признанные иноагентами СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, которые актуальны для иностранных агентов из числа некоммерческих организаций (НКО). При этом российские средства массовой информации изменения не затронут.





Соответствующие поправки в законодательство 22 ноября одобрил Совет Федерации – верхняя палата парламента. Теперь законопроект должен поступить на подпись к президенту.

Как отметили в Госдуме, такая мера является вынужденным шагом в ответ на давление на российские СМИ в США.

В Вашингтоне потребовали от российского телеканал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Такой статус создает массу неудобств журналистам в плане личной жизни и препятствует осуществлению профессиональной деятельности.