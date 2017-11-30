Журналистов из США предложили лишить аккредитации

Канал RT в США обязали получить статус иностранного агента, а на этом основании галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса Соединенных Штатов лишила его аккредитации. Член Совфеда Игорь Морозов уверен, что это лишнее свидетельство политики двойных стандартов, практикуемой на Западе.

"Если поддерживаешь американскую позицию, значит, для тебя есть свобода слова. Нет – тогда с тобой поступают, как с журналистами RT", – цитирует сенатора РИА ФАН.

"Мы сегодня срочно должны принять ответные меры и лишить аккредитации американских журналистов в Государственной думе и Совете Федерации. Должно быть принято решение запретить вход американским журналистам в российский конгресс. Пусть смотрят новости из интернета", – предложил парламентарий.

