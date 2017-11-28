В США признали военное могущество России
Американский аналитик Дмитрий Горенбург из Центра военно-морского анализа Гарвардского университета подготовил доклад о российской программе вооружений 2018-2027 годов. Специалист пришел к выводу, что Москва достаточно сильна для участия в войне с рядовым противником.
Кроме того, эксперт признал, что Россия может победить любое государство, с которым у нее есть сухопутная граница. Исключение составляет Китай.
В числе военных преимуществ России ученый назвал противовоздушную оборону, противокорабельные ракеты и электронную войну. При этом эксперт подчеркнул, что военные разработки в области беспилотных летательных аппаратов и высокоточных боезарядов у нашей страны отстают от зарубежных аналогов.
Вместе с тем аналитик уверен, что в настоящий момент Россия догоняет другие страны по этим параметрам. По мнению Горенбурга, главная проблема российского военного вооружения – это недостаток финансирования имеющихся проектов. В частности, в программе бюджета 2018-2027 годов недостаточно внимания уделяется поддержке Военно-морского флота.
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