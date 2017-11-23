Путин нашел способ парализовать США
Многие в наши дни увлечены "теориями заговора" в отношении различных событий в мире. Однако использование Россией "виртуальных методов, нулей и единиц с целью вмешательства в западную политику" – это вовсе не конспирология, убежден старший советник Атлантического совета Харлан Ульман.
По мнению советника, в 2018 году Владимир Путин может попытаться помочь демократам одержать верх на промежуточных выборах. Российский лидер может этого добиться, если дискредитирует республиканцев. В результате такого "нового вмешательства" США будут поражены политическим параличом как минимум до 2020 года.
Путин – бывший офицер разведки и мастер дзюдо. Поэтому оценка сильных и слабых сторон противника с последующим обращением их себе на пользу входит в его набор политических инструментов. И этот набор может превратить силу Америки в слабость, считает Ульман.
Президент США Дональд Трамп готов поверить на слово Владимиру Путину, который заявил, что Москва не вмешивалась в американские выборы. Однако 16 американских разведслужб не согласны с этим утверждением российского лидера. Москва, несмотря на "железобетонные доказательства прямого вмешательства" России с помощью ботов, троллей и фейковых новостей, по-прежнему отвергает все обвинения. "Однако учитывая, что это дешёвые и эффективные инструменты, которые можно использовать для манипуляций и для того, чтобы сеять раздор на Западе, не стоит ожидать, что это кибервмешательство прекратится в ближайшее время", – пишет издание.
#russiansdidit— Roman Nikolaevich (@Romancolonel) 22 ноября 2017 г.
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Презумпции невиновности в США, с точки зрения суда общественности, больше не существует. Учитывая нынешние секс-скандалы, сотрясающие Америку, есть большой соблазн вбросить ещё порцию новостей о сексуальных домогательствах или коррупционных финансовых сделках избранных или назначенных политиков. В случае умелых действий, в 2018 году Россия может поспособствовать победе демократов, дискредитировав республиканцев. Подобная кампания, по мнению эксперта, гарантированно вызовет в США политический паралич.
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