Путин нашел способ парализовать США

Владимир Путин может парализовать политическую систему Соединенных Штатов на несколько лет. Если российскому лидеру удастся дискредитировать Республиканскую партию во время грядущих промежуточных выборов, это вызовет коллапс американской власти как минимум до 2020 года. Эксперт издания Observer считает, что у российского президента есть для этого все возможности.

Многие в наши дни увлечены "теориями заговора" в отношении различных событий в мире. Однако использование Россией "виртуальных методов, нулей и единиц с целью вмешательства в западную политику" – это вовсе не конспирология, убежден старший советник Атлантического совета Харлан Ульман.

По мнению советника, в 2018 году Владимир Путин может попытаться помочь демократам одержать верх на промежуточных выборах. Российский лидер может этого добиться, если дискредитирует республиканцев. В результате такого "нового вмешательства" США будут поражены политическим параличом как минимум до 2020 года.

Путин – бывший офицер разведки и мастер дзюдо. Поэтому оценка сильных и слабых сторон противника с последующим обращением их себе на пользу входит в его набор политических инструментов. И этот набор может превратить силу Америки в слабость, считает Ульман.

Президент США Дональд Трамп готов поверить на слово Владимиру Путину, который заявил, что Москва не вмешивалась в американские выборы. Однако 16 американских разведслужб не согласны с этим утверждением российского лидера. Москва, несмотря на "железобетонные доказательства прямого вмешательства" России с помощью ботов, троллей и фейковых новостей, по-прежнему отвергает все обвинения. "Однако учитывая, что это дешёвые и эффективные инструменты, которые можно использовать для манипуляций и для того, чтобы сеять раздор на Западе, не стоит ожидать, что это кибервмешательство прекратится в ближайшее время", – пишет издание.

#russiansdidit

22 ноября 1963 г. в Далласе убит Джон Кеннеди — 35-й президент США

22 ноября 1990 г. Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра pic.twitter.com/lyQMwizq1u — Roman Nikolaevich (@Romancolonel) 22 ноября 2017 г.

Презумпции невиновности в США, с точки зрения суда общественности, больше не существует. Учитывая нынешние секс-скандалы, сотрясающие Америку, есть большой соблазн вбросить ещё порцию новостей о сексуальных домогательствах или коррупционных финансовых сделках избранных или назначенных политиков. В случае умелых действий, в 2018 году Россия может поспособствовать победе демократов, дискредитировав республиканцев. Подобная кампания, по мнению эксперта, гарантированно вызовет в США политический паралич.