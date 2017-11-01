Смерть чеченки с Майдана связали с убийством Немцова

Погибшая на днях в окрестностях Киева снайперша Амина Окуева была причастна к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова и журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Политик заявил, что получил такую информацию он некого высокопоставленного украинского силовика. "С его слов, организация операции, в результате которой был убит в качестве сакральной жертвы Борис Немцов, проходила через чеченцев, оппозиционных Кадырову (глава Чечни Рамзан Кадыров. – Прим.Ред.) и находящихся на территории Украины", – сказал Царев. Убийство оппозиционера, подчеркивает политик, должного было запустить в России "определенные политические процессы".

По словам бывшего депутата Верховной рады, с этим связан и взрыв автомобиля Павла Шеремета. Все дело в том, утверждает Царев, что друзья Немцова попросили журналиста расследовать его убийство. Шеремет, отметил экс-нардеп, выяснил, что подготовкой устранения Немцова занимались те самые чеченцы. "Как мне сообщали мои источники в правоохранительных органах Украины, именно Амина Окуева организовала и приняла активное участие в убийстве Шеремета, поскольку его расследование зашло слишком глубоко", – заключил Царев.





Напомним, Амина Окуева была убита 30 октября на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Автомобиль, в котором она находилась, был обстрелян неизвестными. Снайперша скончалась от прямого попадания в голову.

Окуева получила известность в определенных кругах в связи с событиями Майдана зимой 2013-2014 годов. Тогда она занималась оказанием медицинской помощи протестующим. Кроме того, активно действовала в составе "8-й афганской сотни" во время боев с правоохранителями на улице Грушевского.

С 2014 года принимала участие в так называемой антитеррористической операции украинских вооруженных сил в Донбассе в составе добровольческого батальона "Киев-2". Вместе с ней в боевых действиях участвовал ее муж Адам Осмаев, который ранее признался в подготовке покушения на президента России Владимира Путина.

