"Единая Россия" сохранит преемственность в партийной работе

В партийной работе "Единой России" главное – сохранить преемственность в Госдуме и региональных парламентах. Об этом заявил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов на встрече с исполняющим обязанности секретаря Генсовета "ЕР" Андреем Турчаком.

Грызлов поддержал предложение Турчака о необходимости более плотного взаимодействия Высшего и Генерального советов по основным направлениям работы партии. Политики обсудили на встрече текущие вопросы партийной работы и задачи подготовки к XVII съезду партии.

По словам Грызлова, одной из главных задач на сегодня должно быть сохранение преемственности в партийной работе, в том числе при работе с думской фракцией и в региональных парламентах. "Законы, принимаемые фракциями – это результат работы всей партии. И депутаты, избранные от партии, в своей работе руководствуются ее решениями", – подчеркнул он.

В свою очередь, Турчак отметил, что Высший совет провел большую работу по формулированию стратегических инициатив. "Сегодня это востребовано партией, и выдвинутые инициативы могут занять особое место в подготовке к съезду", – отметил он.

Политик также предложил усилить работу межрегиональных координационных советов, повысив их роль во взаимодействии с отделениями "Единой России" на местах.

Андрей Турчак после добровольной отставки с поста губернатора Псковской области 12 октября 2017 года был назначен председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым исполняющим обязанности секретаря Генерального совета партии.



