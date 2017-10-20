"Единая Россия" окажет правовую помощь детям

В рамках партийного проекта "ЕР" "России важен каждый ребенок" в 74 регионах стартует акция "Правовая помощь детям". Она продлится до конца ноября этого года, сообщила координатор партпроекта, депутат Госдумы Надежда Колесникова.

В рамках акции студенты педагогических и юридических высших учебных заведений посетят детдома и центры помощи детям и приемным семьям. Они проведут тематические встречи, где расскажут ребятам об их правах, а также посоветуют подрастающему поколению, как реализовать свои знания на практике.

По словам Колесниковой, юристы и методисты разработали памятку и рекомендации для детей. Координатор партпроекта "России важен каждый ребенок" подчеркнула, что акция нужна для того, чтобы волонтеры были постоянными правовыми консультантами и помощниками для детей и семей.

Парламентарий также отметила, что за время реализации проекта с 2013 года число сирот в России сократилось в два раза. Все благодаря скоординированной работе по трем направлениям: законодательное сопровождение, подготовка организационной кадровой реализации, а также финансовое обеспечение.

Кроме того, в "ЕР" активно работали с семьями, которые выразили готовность принять сирот на воспитание. "На сегодняшний день мы говорим не о количественном движении, а о качественных процессах. Нужно работать индивидуально и с теми детьми, которые остались в детдомах, это можно сделать", – подчеркнула Колесникова.

Напомним, партийный проект единороссов "России важен каждый ребенок" направлен на сокращение масштабов сиротства в стране. Его реализация рассчитана на период до 2022 года.

В рамках партпроекта оказывается помощь в устройстве в семьи детей-сирот, проводятся консультации для приемных родителей, которые столкнулись с угрозой утраты попечения над детьми. Всего в 2016 году на воспитание в семьи было передано более 54 тысяч детей-сирот и сирот, которые остались без попечения родителей.

