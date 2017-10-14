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Общество

Собчак взяла интервью у Путина

Владимир Путин и Ксения Собчак. Фото: dni.ru
Президент России Владимир Путин встретился с телеведущей Ксенией Собчак. Глава государства дал журналистке интервью в рамках фильма об Анатолии Собчаке.
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Ксения снимает картину о жизни и карьере своего отца. Фильм приурочен к 80-летию со дня рождения бывшего мэра Санкт-Петербурга. Об этом Русской службе Би-би-си рассказала мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Предполагается, что Владимир Владимирович выступит одним из спикеров в фильме", – пояснила Нарусова.

Несмотря на то, что 80-я годовщина со дня рождения Анатолия Собчака  отмечалась в августе, его вдова считает, что с фильмом не опоздали, так как картина будет актуальна весь год.

Кто режиссер картины и когда будут закончены съемки, точно не известно. Ксения не поделилась этой информацией даже с мамой. "Она у меня девушка самостоятельная, я только помогаю с архивами и подбором спикеров", – пояснила сенатор.

Сообщалось, что снимать фильм о бывшем мэре Петербурга предлагали Илье Белову. "Были разговоры на стадии обсуждения, но мы довольно быстро распрощались", – рассказал Белов, добавив, что не смог поработать над картиной из-за плотного графика.

В свою очередь журналист Алексей Венедиктов заявил, что фильм об отце Ксении Собчак снимает Вера Кричевская. Хронометраж фильма – один час 15 минут.

Анатолий Собчак работал мэром Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год. В это время Владимир Путин был его подчиненным. Умер Собчак в 2000 году.

Автор: Алёна Нестерова14 октября 2017, 16:12
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