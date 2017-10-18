Кремль оценил новые беспорядки в Киеве

В Кремле следят за развитием событий в украинской столице. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с беспорядками в Киеве.

Официальный представитель Кремля отметил, что пока невозможно говорить о том, повлияют ли последние события в Киеве на реализацию минских соглашений по урегулированию на юго-востоке Украины. Он подчеркнул, что в Москве наблюдают, что там происходит.

"Ситуация далека от стабильной – это очевидный факт", – цитирует Пескова РИА новости. Отметим, 17 октября около здания Верховной рады Украины произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Известно, что во время беспорядков пострадали два сотрудника правоохранительных органов.

Конфликт завязался после того, как полицейские подошли к забору, разделяющему их с демонстрантами, и заявили, что намерены проверять всех, кто заходит и выходит из городка протестующих. Это привело к тому, что через некоторое время к забору подошли около ста спецназовцев, после чего и начались столкновения.

Как писали Dni.Ru, ранее глава так называемого министерства оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сделал заявление о Крыме. По его словам, возвращение полуострова под власть страны возможно только после "уничтожения России как государства". Тука утверждает, что для этого необходим пошаговый план действий, начиная от повышения боеспособности войск на границе с Крымом и заканчивая улучшением социально-экономической ситуации в самой Незалежной.