Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко готовит пушечное мясо для Украины

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
Эксперты шокированы новым украинским законом об образовании, подписанным недавно президентом страны Петром Порошенко. По мнению специалистов, документ будет оказывать разрушительное воздействие на подрастающее поколение Незалежной.

Продолжение: "Деньги пахнут": киевский хирург отказался помочь женщине из Донбасса
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"Цели-то ставятся явно другого уровня. Из них готовят, в общем-то, пушечное мясо, к сожалению", – цитирует телеканал "Звезда" врача-психолога Диану Генварскую.

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Ранее о том, что реформа образования на Украине приведет к снижению уровня знаний, высказался руководитель ассоциации "Будущее страны" Юрий Кот. По его словам, недопустимо смешивать в одном предмете "Человек и природа" такие разные дисциплины, как биология, физика, химия, астрономия, экология и география.

Специалист уверен, что уменьшение количества знаний у школьников приведет к тому, что Украина превратится в "страну рабов". "Единственной, наверное, страной в мире, в которой народ этой не управляется своим государством", – поставил неутешительный диагноз украинскому обществу Кот.


Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании" в конце сентября. Документ гласит, что обучение представителей "нетитульных наций" будет идти на родном для них языке лишь до пятого класса. Начиная с шестого, занятия в школах будут проходить исключительно на мове, а национальные языки будут преподаваться лишь в качестве факультатива. Полностью украинизировать образовательную систему страны планируется в 2020 году.

Закон был подвергнут резкой критике как в самой Украине, так и в соседних странах. В Венгрии, например, заявили о блокировке дальнейших решений Евросоюза в отношении Незалежной. Как отметили в Будапеште, принятием этого документа Киев сделал "огромный шаг в обратном направлении", после которого он может забыть о евроинтеграции.

Автор: Иван Поляков17 октября 2017, 15:29

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