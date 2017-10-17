Порошенко готовит пушечное мясо для Украины

Эксперты шокированы новым украинским законом об образовании, подписанным недавно президентом страны Петром Порошенко. По мнению специалистов, документ будет оказывать разрушительное воздействие на подрастающее поколение Незалежной.

"Цели-то ставятся явно другого уровня. Из них готовят, в общем-то, пушечное мясо, к сожалению", – цитирует телеканал "Звезда" врача-психолога Диану Генварскую.

Ранее о том, что реформа образования на Украине приведет к снижению уровня знаний, высказался руководитель ассоциации "Будущее страны" Юрий Кот. По его словам, недопустимо смешивать в одном предмете "Человек и природа" такие разные дисциплины, как биология, физика, химия, астрономия, экология и география.

Специалист уверен, что уменьшение количества знаний у школьников приведет к тому, что Украина превратится в "страну рабов". "Единственной, наверное, страной в мире, в которой народ этой не управляется своим государством", – поставил неутешительный диагноз украинскому обществу Кот.





Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании" в конце сентября. Документ гласит, что обучение представителей "нетитульных наций" будет идти на родном для них языке лишь до пятого класса. Начиная с шестого, занятия в школах будут проходить исключительно на мове, а национальные языки будут преподаваться лишь в качестве факультатива. Полностью украинизировать образовательную систему страны планируется в 2020 году.

Закон был подвергнут резкой критике как в самой Украине, так и в соседних странах. В Венгрии, например, заявили о блокировке дальнейших решений Евросоюза в отношении Незалежной. Как отметили в Будапеште, принятием этого документа Киев сделал "огромный шаг в обратном направлении", после которого он может забыть о евроинтеграции.

