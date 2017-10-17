Киев обозначил жесткое условие возвращения Крыма

Возвращение Крымского полуострова под власть Украины возможно только после "уничтожения России как государства". С таким заявлением выступил глава так называемого министерства оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, он "видит и понимает" пути возвращения Донбасса на Украину, однако полуостров, уверен чиновник, – это совсем другое дело. "Пути возвращения Крыма – кроме уничтожения России как государства в существующем режиме – другого пути я сегодня не вижу", – поделился министр своими нездоровыми фантазиями.

Принятие законов о Крыме глава "министерства оккупированных территорий" считает политиканством, поскольку никакие нормативно-правовые акты не помогут Киеву вернуть полуостров под свой контроль. Он утверждает, что для этого необходим пошаговый план действий, начиная от повышения боеспособности войск на границе с Крымом и заканчивая улучшением социально-экономической ситуации в самой Незалежной.

О том же, кстати, говорил ранее президент страны Петр Порошенко. По его словам, крымчане якобы увидят успех реформ и повышение благосостояния украинцев и сами захотят обратно. Вот только ситуация в экономике страны не улучшается, а лишь деградирует, при этом население уезжает в поисках нормальной жизни в Европу или Россию.

Понимая, что никакими "коврижками" полуостров обратно в Незалежную не заманишь, Порошенко остается лишь держать тему полуострова в информационном поле, делая, на радость своим западным покровителям, пафосные заявления об "оккупации Крыма". Не гнушается украинский лидер и откровенно бредовыми инициативами. Так, на недавнем форуме "Ялтинская европейская стратегия" глава государства предложил создать группу друзей Крыма.

Опять нажрался: Порошенко собирается «вернуть Крым» уже в следующем году. pic.twitter.com/rnnCpeoTIv — Александр (@NVKEQtIm5v0f17q) 15 сентября 2017 г.

На полуострове Порошенко подняли на смех. Вице-премьер местного правительства Дмитрий Полонский отметил, что с таким же успехом президент Украины мог бы создать клуб анонимных алкоголиков. Он посоветовал главе Незалежной завязывать с алкоголем, дабы объективнее воспринимать окружающую действительность.

Ну а пока Порошенко грозно размахивает кулачками и бросается пафосными фразами, Крым продолжает успешно развиваться в составе России. Строится Керченский мост, который откроется уже в следующем году, возводится федеральная трасса "Таврида", реализуется ряд других крупных инфраструктурных проектов.

