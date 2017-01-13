Госдума осталась без прогульщиков

Введенная новым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказалась действенной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причины парламентариев проверки не выявили.

Список депутатов, пропустивших пленарные заседания в период с 16 ноября по 21 декабря прошлого года, состоит из 77 фамилий. Как выяснил комитет Госдумы по регламенту, у всех отсутствовавших были уважительные причины.

"Все депутаты отсутствовали по уважительным причинам. Аппарат нам представил подробные сведения по каждому из них, мы сегодня детально разбирались", – сообщил журналистам первый зампред комитета Валерий Иванов, возглавляющий рабочую группу по этому вопросу.

Госдума ввела финансовую ответственность депутатов за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины 16 ноября 2016 года. Прогульщики лишаются шестой части зарплаты – это около 60 тысяч рублей - за каждый пропуск. Отсутствующим считается парламентарий, который в течение заседания ни разу не зарегистрировался. Таких регистраций за время одной "пленарки" предусмотрено три: в 10.00, 12.00 и 16.00 часов.

По данным Иванова, один депутат – Александр Скоробогатько - отсутствовал на основании заявления о сложении полномочий с 21 ноября. По причине временной нетрудоспособности заседания пропускали 38 депутатов, 21 находился в служебной командировке, 15 человек были в отпуске. В числе отсутствующих также члены Совета Госдумы, выполнявшие ответственные поручения за пределами нижней палаты.