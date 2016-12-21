Москва передумала отменять визы для турок

Безвизового режима с Россией гражданам Турции в ближайшее время ожидать не стоит. Москва замораживает переговоры по этому вопросу с Анкарой после трагической гибели российского посла.

Москва предпримет все усилия, чтобы обеспечить безопасность россиян в Турции. Анкара до сих пор не предприняла необходимых мер в этом направлении, считают в российских дипломатических кругах.

"Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан", – передает газета "Известия" слова источника во внешнеполитическом ведомстве.

МИД России по-прежнему призывает россиян, решивших посетить Турцию, к осторожности. О возможной опасности со стороны террористов предупредил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов. "Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде чем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день. Трагедия в Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и простые люди", – отметил представитель ведомства.

Напомним, 19 декабря в Анкаре погиб посол России в Турции Андрей Карлов. На фотовыставке "Россия глазами турок" открыл стрельбу офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Позже его ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. Кремль квалифицировал трагедию как теракт.

Москва в одностороннем порядке приостановила безвизовый режим с Анкарой с 1 января 2016 года из-за кризиса в отношениях между странами, который возник после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик. Анкара сначала отказалась вводить визы для россиян, однако потом обязала получать их российских журналистов и дальнобойщиков. В июне 2016-го Турция принесла извинения за инцидент с бомбардировщиком, и ограничения было решено снять. В октябре министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил, что Анкара ведет переговоры с Москвой о скорой отмене введенных ранее мер.

Анкара с пониманием относится к решению Москвы заморозить переговоры, но ожидает, что вопрос будет все же решен "в приемлемые сроки", заявил изданию директор центра исследований безопасности и энергетики Организации международных стратегических исследований (Анкара), эксперт "Валдая" Хасан Селим Озертем. По его словам, ослабление "ИГ" (деятельность организации запрещена на территории России) в Сирии имеет побочные эффекты, затрагивающие соседние страны.

"Террористы совершают символические политически мотивированные акты, такие как убийство российского посла или атака на силы безопасности Турции в Стамбуле и Анкаре. С безопасностью в мегаполисах, конечно, все сложнее: не только туристы, но и местные жители встревожены создавшимся положением", – отметил Озертем. Он заявил, что после того как боевикам стало трудно контролировать оккупированные территории в Сирии, первейшая цель организованных ими терактов – Турция, учитывая ее территориальную близость.