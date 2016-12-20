Самолет с телом дипломата Карлова приземлился во Внуково

В столичном аэропорту Внуково приземлился борт с телом погибшего посла России в Турции Андрея Карлова. Этим же рейсом вернулась из Анкары жена убитого, передает сетевое изданием m24.ru.

Отметим, ранее о своих планах лично встретить борт с телом дипломата говорил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Как писали Dni.Ru, Карлов погиб в результате покушения 19 декабря: злоумышленник выпустил в него 11 пуль. Террорист был убит в ходе спецоперации.