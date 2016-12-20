Матвиенко рассказала о "ромашках" в деле Улюкаева

Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко ответила на вопрос о своем отношении к делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. По ее словам, если чиновник виновен, он должен нести наказание вне зависимости от занимаемого положения.

"Когда человека берут со взяткой, к нему относятся как к человеку, совершающему тяжкое преступление. Никто не задумывается, к какой категории он относится", – сказала председатель Совета Федерации. По ее словам, власть могла бы "не выносить сор из избы" и бороться с коррупцией "втихаря", однако делает это публично для наглядной демонстрации того, что перед законом все равны вне зависимости от статуса.

Матвиенко также отметила, что государство настроено на реальную борьбу с коррупцией, которая, по ее словам, проникла не только во власть, но и в бизнес и правоохранительные структуры. "Поверьте, я знаю позицию президента, поверьте, что это всерьез, надолго, до тех пор, пока общество и власть не будут очищены от людей, занимающихся коррупцией", – заявила председатель Совфеда. При этом она добавила, что это длительный и сложный процесс.

В то же время парламентарий заявила, что огорчена делом Улюкаева. Однако отметила, что решать, виновен он или нет, должны компетентные правоохранительные органы. "На вопрос "верю не верю" надо гадать на ромашке, а тут вопрос доказательств органов следствия. Те, кому это положено, – прокуратура, суды – должны разобраться", – подытожила Матвиенко.





Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что арест Улюкаева находится "за гранью его понимая", назвав это событие "печальным". В то же время он отметил, что борьба с коррупцией в стране приобрела системный характер. "Это не компанейщина и желание понравиться", – прокомментировал ситуацию глава кабмина.



