Медведев изменился в лице из-за Улюкаева

Дмитрий Медведев в общении с журналистами прокомментировал арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Премьер заметно погрустнел, отвечая на вопрос о коррупционном скандале с должностным лицом.

По словам главы кабинета министров, ситуация с арестом Алексея Улюкаева является беспрецедентной, поскольку он – высшее должностное лицо в системе исполнительной власти. "Это действительно за гранью моего понимания", – сказал заметно опечалившийся премьер. При этом он отметил, что нельзя делать никаких выводов и выносить приговоры до тех пор, пока виновность бывшего чиновника не будет доказана.

В то же время Медведев заявил, что борьба с коррупцией в России приняла системный характер. "Это не компанейщина и желание понравиться", – прокомментировал он ситуацию. По словам главы кабмина, антикоррупционные мероприятия полностью соответствуют поручениям президента, который неоднократно призывал бороться с казнокрадством.

Тем не менее, отметил Медведев, такая борьба не должна превращаться в шоу. "Show mustn't go on", – перефразировал он одну известную песню. Глава кабмина также заявил, что невозможно в рамках борьбы с коррупцией говорить о коллективной ответственности. "Расследование начинается лишь тогда, когда в отношении какого-либо конкретного лица набирается достаточное количество доказательств его вины", – сказал он.

Ранее премьер-министр заявил об успехах России в импортозамещении лекарств и пообещал рост расходов на здравоохранение в ближайшие годы.









