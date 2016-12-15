Абэ пригласил Путина искупаться

Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нагато. В ходе переговоров российскому лидеру предложили отдохнуть, искупавшись в местных горячих источниках.

"Когда вы искупаетесь в нашем горячем источнике, усталость просто улетит", – приводит слова Абэ журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов. Путин поблагодарил премьер-министра за приглашение, однако отметил, что гораздо лучше вообще не уставать.

Абэ: Когда вы искупаетесь в нашем горячем источнике, усталость просто улетит.

Путин: Спасибо за приглашение, но лучше вообще не уставать pic.twitter.com/2XRzmnStd3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2016 г.

Как отмечает корреспондент, японская сторона с большим почтением и даже трепетом готовилась принять российского лидера. Так, например, во всех школах Нагато 15 декабря представителям российской прессы подают борщ и пирожки.

В Нагато началась встреча Путина и Абэ: премьер Японии пригласил гостя искупаться в местных горячих источниках pic.twitter.com/e2xxGPGkVj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2016 г.

Кроме того, журналистов угостили и экзотикой – японскими десертами из мандарина и рисовой муки, соленым кофе и вафлями с зеленым чаем, передает "Интерфакс". Также по случаю визита Путина японские школьники испекли традиционный хлеб.

Вот здесь скоро начнется беседа Путина и Абэ: японцы относятся к этой встрече с большим почтением и даже трепетом pic.twitter.com/gzCQdc6cnn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2016 г.

Не остались в стороне от важного события и россияне, живущие в Стране восходящего солнца. Так, предпринимательница, переехавшая вместе с мужем в Нагато, решила преподнести президенту подарок – именное кимоно, пишет Life.ru.

На традиционной одежде с черным поясом красуется надпись "Владимир Владимирович Путин Россия". По словам россиянки, они с мужем очень любят родную страну и уважают президента, а ее сын Даниэль даже занимается дзюдо.