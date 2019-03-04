Горячие бразильянки показали прелести на карнавале

Бразилия окунулась в яркий и зажигательный праздник – ежегодный карнавал. Танцы, музыка, безудержное веселье – на улицах городов-участников можно встретить море людей в экстравагантных костюмах.

По прогнозам властей Рио-де-Жанейро, в этом году в танцевальных шествиях примут участие около семи миллионов человек, в том числе 1,5 миллиона туристов. Причем, многие из них приезжают в Бразилию лишь ради того, чтобы воочию увидеть местных красавиц с их аппетитными формами в соблазнительных нарядах. Одно из самых эффектных зрелищ бразильского карнавала - парад праздничных платформ.