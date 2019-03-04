Футбольный арбитр возбудила народ шикарным телом

Итальянская модель Клаудия Романи стала первой женщиной в истории страны, получившей лицензию рефери. Теперь она может обслуживать матчи серии A и B. Помимо спортивной карьеры, женщина часто принимает участие в откровенных фотосессиях для известных изданий. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о самом красивом футбольном арбитре.
На ее страницу подписались 147 миллионов человек
Актриса вышла в свет
Актриса украсила кинопоказ
Артистку сняли на торжественном мероприятии
Она получала угрозы от недоброжелателей
Фоторепортаж о победителях престижной кинопремии
Знаменитости прошлись по красной дорожке
Избранницей экс-спортсмена стала модель
Аврил Мати может похвастаться не только спортивными достижениями, но и привлекательной внешностью
В этом году праздник пройдет с 4 по 10 апреля
Телеведущая откровенно рассказала о личном
Сын вывел телеведущую из себя
Светская львица накануне была госпитализирована в испанскую клинику