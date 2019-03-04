Футбольный арбитр возбудила народ шикарным телом

Итальянская модель Клаудия Романи стала первой женщиной в истории страны, получившей лицензию рефери. Теперь она может обслуживать матчи серии A и B. Помимо спортивной карьеры, женщина часто принимает участие в откровенных фотосессиях для известных изданий. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о самом красивом футбольном арбитре.