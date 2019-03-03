Стала известна самая популярная женщина в Instagram

Самой популярной женщиной в Instagram была названа американская певица Ариана Гранде. На страницу звезды подписались около 147 миллионов пользователей. Следом за ней идет ее коллега Селена Гомес, у которой 146,5 миллионов фолловеров. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о жизни самой известной знаменитости в Сети.