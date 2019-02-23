Роскошная жизнь самой сексуально в мире боксерши

Аврил Мати может похвастаться не только спортивными достижениями на ринге, но и привлекательной внешностью. Некогда она оставила бокс и стала моделью, однако старые привычки так просто не забываются – недавно девушка объявила, что готовится к новому бою. Она сойдется со своей соперницей уже 2 марта 2019 года. Пока же у самой сексуальной боксерши есть время на подготовку, а мы можем насладиться фотографиями ее роскошной жизни.