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Сен. 2, 2018
просмотры: 123

155-килограммовая модель поразила снимком в купальнике

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Для своих 33 лет и 155 килограммов веса американская модель Тесс Холидей ведет крайне успешную карьеру. Свои внушительные габариты рыжеволосая красотка демонстрирует с таким успехом, что позавидовать ей могут многие менее объемные товарки. Это и немудрено – по миру шагает движение бодипозитив, призывающее принимать себя таким, какой он есть, и не скрывать от общественности ни единого проблемного места. Этим Тесс Холлидей и занимается. Отметим, подобный подход успел принести свои плоды. Фото 155-килограммовой модели в купальнике красуется на обложке журнала Cosmopolitan. Теперь у его читателей может появиться новый пример для подражания.

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