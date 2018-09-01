Красотка из полиции показала роскошную фигуру в купальнике

Офицер полиции Нью-Йорка Саманта Сепульведа – яркая девушка, и это заметно даже когда она в форме. Впрочем, на своей странице в Instagram красотка выставляет весьма откровенные фото, поэтому любые сомнения пропадают уже при беглом взгляде на ее страницу. Чтобы оценить фигуру девушки, на чьи хрупкие плечи ложится ответственность за безопасность жителей города, нет нужды выискивать редкие кадры – сама Саманта охотно делится фотографиями с пользователями Сети.
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