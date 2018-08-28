Модель с самой большой грудью решила увеличить достоинство

Британская модель Ники Валентина Роуз уверяет, что у нее самая большая грудь в Англии. Однако диве этого мало – она намерена пойти до конца и увеличить свой бюст.
Победительницей престижного конкурса стала Анна Телегина из города Кимры
Дива вызвала у поклонников восторг
Рейтинг был составлен авторитетным изданием
Знаменитой модели исполнилось 48 лет
Недавно фигуристке исполнилось 20 лет
В сентябре на Первом канале стартует седьмой сезон популярного проекта
Модель из Германии явно налегает на булки
Актриса не ожидала такого приема
Актер положил конец всем гнусным сплетням
Знаменитости приложили большие усилия, чтобы выделиться
Артист высказался на своей страничке в соцсети
Певицу спасают химиотерапией
Артист устроил конкурс на "лучший кандибобер"
Бизнесвумен поделилась снимком в соцсети