Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"

Победу в конкурсе "Миссис Россия" в 2018 году по праву заслужила 30-летняя уроженка города Кимры в Тверской области Анна Телегина. Счастливая жена и мать двоих детей находит время не только на семью, но и на работу. Столь плотный график буквально обязывают красавицу не забывать об отдыхе. Впрочем, уверены поклонники Анны Телегиной, любую обстановку она превращает в роскошную уже одним своим присутствием. Убедиться в этом легко можно, едва взглянув на ее фотографии.
Дива вызвала у поклонников восторг
Рейтинг был составлен авторитетным изданием
Знаменитой модели исполнилось 48 лет
Недавно фигуристке исполнилось 20 лет
В сентябре на Первом канале стартует седьмой сезон популярного проекта
Модель из Германии явно налегает на булки
Актриса не ожидала такого приема
Актер положил конец всем гнусным сплетням
Знаменитости приложили большие усилия, чтобы выделиться
Серебряный призер Игр-2018 тренируется под руководством Брайана Орсера
"Слабая актриса" – вердикт суров
Где отдыхает глава государства
Певица опубликовала видео, как плавает в бассейне
63-летняя женщина легла под нож хирурга