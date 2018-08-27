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Авг. 27, 2018
просмотры: 123

Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"

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Победу в конкурсе "Миссис Россия" в 2018 году по праву заслужила 30-летняя уроженка города Кимры в Тверской области Анна Телегина. Счастливая жена и мать двоих детей находит время не только на семью, но и на работу. Столь плотный график буквально обязывают красавицу не забывать об отдыхе. Впрочем, уверены поклонники Анны Телегиной, любую обстановку она превращает в роскошную уже одним своим присутствием. Убедиться в этом легко можно, едва взглянув на ее фотографии.

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