Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"

Победу в конкурсе "Миссис Россия" в 2018 году по праву заслужила 30-летняя уроженка города Кимры в Тверской области Анна Телегина. Счастливая жена и мать двоих детей находит время не только на семью, но и на работу. Столь плотный график буквально обязывают красавицу не забывать об отдыхе. Впрочем, уверены поклонники Анны Телегиной, любую обстановку она превращает в роскошную уже одним своим присутствием. Убедиться в этом легко можно, едва взглянув на ее фотографии.