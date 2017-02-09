Темнокожая "кукла Барби" взорвала Сеть

Полиция обнаружила у одной из сборных запрещенные препараты
Окончательное решение о лишении водительского удостоверения вынесут 21 марта
Красавица по имени Лолита с угольно-черным цветом кожи покорила Сеть своей яркой внешностью. У девушки темная кожа, серые глаза, чувственные пухлые губы. В соцсетях она подписывает себя псевдонимом Black Hannah Monta.
Наследница голливудской дивы повзрослела и похорошела
Мужской бренд Palomo Spain устроил настоящую провокацию на Неделе моды в Нью-Йорке
Звезды оценили фильм легендарного режиссера Джима Джармуша "Патерсон"
Популярная актриса готовится к 75-летию
С кем крутила романы легендарная актриса
Спортивная мода для неординарных людей
Певица устроила грандиозную вечеринку в стиле церемонии "Оскар"
В Москве состоялся мастер-класс полезной кухни
Dni.Ru выяснили, кто из звезд блистал ярче всех на красной дорожке
Светская львица умеет удивить экстравагантными образами
Об этом рассказала сестра погибшего
Оперная дива пришла в негодование из-за новостей
Наследница актера трагически погибла в 23 года
Авария произошла из-за перегрева вентилятора