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Фев. 9, 2017
просмотры: 123

Темнокожая "кукла Барби" взорвала Сеть

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Красавица по имени Лолита с угольно-черным цветом кожи покорила Сеть своей яркой внешностью. У девушки темная кожа, серые глаза, чувственные пухлые губы. В соцсетях она подписывает себя псевдонимом Black Hannah Monta.

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