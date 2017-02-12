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Фев. 12, 2017
просмотры: 123

Мать пятерых детей показала роскошную фигуру

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Пользователи социальной Сети восхищаются многодетной матерью Симоной Гатель из Великобритании, которой удалось сохранить спортивное телосложение. На Instagram-аккаунт девушки подписаны десятки тысяч человек: на опубликованных фотографиях она не только хвастается хорошей фигурой, но и показывает, как иметь привлекательные формы даже после рождения пяти детей. Dni.Ru собрали лучшие снимки британки.

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