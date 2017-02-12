Мать пятерых детей показала роскошную фигуру

Звезды Голливуда намерены бойкотировать престижное мероприятие
Телеведущая не хочет повторять свои ошибки
Пользователи социальной Сети восхищаются многодетной матерью Симоной Гатель из Великобритании, которой удалось сохранить спортивное телосложение. На Instagram-аккаунт девушки подписаны десятки тысяч человек: на опубликованных фотографиях она не только хвастается хорошей фигурой, но и показывает, как иметь привлекательные формы даже после рождения пяти детей. Dni.Ru собрали лучшие снимки британки.
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