Мать пятерых детей показала роскошную фигуру

Пользователи социальной Сети восхищаются многодетной матерью Симоной Гатель из Великобритании, которой удалось сохранить спортивное телосложение. На Instagram-аккаунт девушки подписаны десятки тысяч человек: на опубликованных фотографиях она не только хвастается хорошей фигурой, но и показывает, как иметь привлекательные формы даже после рождения пяти детей. Dni.Ru собрали лучшие снимки британки.