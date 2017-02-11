Бурный роман модели Victoria's Secret и футболиста Шунина

В июле 2016 года стало известно о том, что российский футболист Антон Шунин встречается с моделью Victoria's Secret Екатериной Григорьевой. Первое совместное фото пары, опубликованное в социальной сети, появилось в Instagram-аккаунте красавицы.

На удивление про бурный роман модели и футболиста практически ничего неизвестно: пара еще ни разу не находилась в центре крупного скандала. Dni.Ru собрали лучшие фотографии модели и ее избранника.