Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Шоу-бизнес

Сын Аршавина оказался дочерью

Жена футболиста сообщила о родах в социальной сети
Lifestyle

Гении кино: Сергей Эйзенштейн

В честь годовщины смерти великого режиссера Dni.Ru предлагают вспомнить, как все начиналось
партнеры
Суббота 11 февраля
Лента новостей
18:44
Шипулин помирился с Фуркадом
18:06
"Зенит-Арена" прошла первый тест болельщиками
17:51
Бурный роман модели Victoria's Secret и футболиста Шунина
17:37
Гении кино: Сергей Эйзенштейн
партнеры
Шоу-бизнес

Сын Аршавина оказался дочерью

Жена футболиста сообщила о родах в социальной сети
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 11, 2017
просмотры: 123

Бурный роман модели Victoria's Secret и футболиста Шунина

567

В июле 2016 года стало известно о том, что российский футболист Антон Шунин встречается с моделью Victoria's Secret Екатериной Григорьевой. Первое совместное фото пары, опубликованное в социальной сети, появилось в Instagram-аккаунте красавицы.

На удивление про бурный роман модели и футболиста практически ничего неизвестно: пара еще ни разу не находилась в центре крупного скандала. Dni.Ru собрали лучшие фотографии модели и ее избранника.

поделиться

Сын тигра Амура подружился с барсучихой Катюхой

Знакомство с животными парка прошло без инцидентов

567

На Евровидение собираются мужчины на каблуках

Шведские глэм-рокеры Dissmised готовят для конкурса гимн в защиту сексуальных меньшинств

567

Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина

Разноцветные носки и брошки "Принца серебряного"

567

Звезды на красной дорожке Берлинского кинофестиваля

В Берлине в 67 раз начал свою работу престижный киносмотр

567

Темнокожая "кукла Барби" покорила внешностью

В Сети обсуждают красавицу по имени Лолита

567

17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке

Наследница голливудской дивы повзрослела и похорошела

567

Мужчины надели корсеты и платья

Мужской бренд Palomo Spain устроил настоящую провокацию на Неделе моды в Нью-Йорке

567

Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича

Звезды оценили фильм легендарного режиссера Джима Джармуша "Патерсон"

567

Как после пластики менялась Вера Алентова

Популярная актриса готовится к 75-летию

567

Любимые мужчины Деми Мур

С кем крутила романы легендарная актриса

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Что случилось с Ольгой Бузовой

Необычное поведение певицы взволновало поклонников ее творчества
Шоу-бизнес

Траньков оставил беременную Волосожар перед родами

Олимпийский чемпион уехал в Швейцарию

Политика

Хвастуна Порошенко поймали на вранье
Разведка подтвердила компромат на Трампа
Как Путин 10 лет назад предсказал будущее
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Шоу-бизнес

Сын Аршавина оказался дочерью
Бузова лежит под капельницей после серьезной травмы
Жена миллиардера Лебедева разделась для фото
Собчак страдает из-за сына (видео)

Проишествия

Видео с места массовой драки у Рижского вокзала
Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа
Жертва выбросила своего похитителя из красной Audi
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Lifestyle

Гении кино: Сергей Эйзенштейн
Какую косметику подарить любимой
Самые юные звезды мирового кино
Актрису "Волшебника из страны Оз" пытались изнасиловать на съемках
Шоу-бизнес

Почему Эрнст отвернулся от Шепелева

Журналисты гадают, почему ведущий покинул "Первый канал"
Политика

Разведка подтвердила компромат на Трампа

Часть опубликованного доклада оказалась правдой
Шоу-бизнес

Собчак страдает из-за сына (видео)

Звезда пытается вернуть форму необычным способом
Шоу-бизнес

Жена миллиардера Лебедева разделась для фото

Модель опубликовала откровенные снимки в социальной сети

Гороскоп

Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года

Фоторепортажи

Бурный роман модели Victoria's Secret и футболиста Шунина
Сын тигра Амура подружился с барсучихой Катюхой
На Евровидение собираются мужчины на каблуках
Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина

Спорт

Шипулин помирился с Фуркадом
Биатлонистку Глазырину сняли с ЧМ-2017 из-за допинг-скандала
Тренер Аликин назвал Логинова щенком в сравнении с Фуркадом
На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал

Регионы

В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
Собака спасла брошенного матерью малыша
Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru