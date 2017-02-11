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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 11, 2017
просмотры: 123

Сын тигра Амура подружился с барсучихой Катюхой

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Восходящая звезда Приморского сафари-парка, тигренок Шерхан, познакомился с местными обитателями. Судя по всему, больше других по душе ему пришла бесстрашная барсучиха Катюха, которая не испугалась представителя семейства кошачьих.

"Она ходила рядом с тигренком, нисколько не опасаясь его, а Шерхана такое поведение только подзадоривало. Он то и дело норовил с ней поиграть, пытался задеть ее лапой, но барсучиха огрызалась и шла дальше своим путем", – рассказали в сафари-парке. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия.

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