На Евровидение собираются мужчины на каблуках

О том, как не ошибиться в выборе, рассказала бьюти-блогер Ксеша Немчинова
Участники шведской рок-группы Dismissed подали заявку на "Евровидение-2017". В составе коллектива – четверо мужчин, которые предпочитают выходить на сцену исключительно в платье, на каблуках и при макияже.
Разноцветные носки и брошки "Принца серебряного"
В Берлине в 67 раз начал свою работу престижный киносмотр
В Сети обсуждают красавицу по имени Лолита
Наследница голливудской дивы повзрослела и похорошела
Мужской бренд Palomo Spain устроил настоящую провокацию на Неделе моды в Нью-Йорке
Звезды оценили фильм легендарного режиссера Джима Джармуша "Патерсон"
Популярная актриса готовится к 75-летию
С кем крутила романы легендарная актриса
Спортивная мода для неординарных людей
Певица устроила грандиозную вечеринку в стиле церемонии "Оскар"
Мир не прислушался к Мюнхенской речи Путина
Комментатор объяснил поведение французского биатлониста
МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката
Американская актриса и российский политик поспорили о правах актера