Звезды на красной дорожке Берлинского кинофестиваля

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Церемония открытия состоялась на площади Потсдамер-плац в знаменитом зале "Дворец Берлинале" в присутствии около 1,5 тыс. гостей.
Всего за призы фестиваля – Золотого и Серебряного медведей – поборются 18 фильмов. В их числе – работы из Германии, Португалии, Румынии, Франции, Финляндии, Японии. В общей сложности в разных программах будут показаны 399 кинолент.
Россия принимает участие не в конкурсной, а в специальной программе "Панорама". Она представлена снятым совместно с кинематографистами Грузии и Польши фильмом "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили.
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