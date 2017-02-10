Звезды на красной дорожке Берлинского кинофестиваля

Церемония открытия состоялась на площади Потсдамер-плац в знаменитом зале "Дворец Берлинале" в присутствии около 1,5 тыс. гостей.

Всего за призы фестиваля – Золотого и Серебряного медведей – поборются 18 фильмов. В их числе – работы из Германии, Португалии, Румынии, Франции, Финляндии, Японии. В общей сложности в разных программах будут показаны 399 кинолент.

Россия принимает участие не в конкурсной, а в специальной программе "Панорама". Она представлена снятым совместно с кинематографистами Грузии и Польши фильмом "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили.