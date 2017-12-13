Что стало с Анной Чапман

В Москве прошли традиционные "Пионерские чтения". На трибуне выступили такие, казалось бы, несовместимые люди как фигурист Илья Авербух, бизнесмен Сергей Полонский и композитор Александр Журбин. В этом малиннике выделилась бывшая шпионка, телеведущая и бизнеследи Анна Чапман. По мнению особо наблюдательных пользователей Сети, Анна изменилась: округлилась и лишилась прежнего лоска и шарма.