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Дек. 13, 2017
просмотры: 123

Что стало с Анной Чапман

567

В Москве прошли традиционные "Пионерские чтения". На трибуне выступили такие, казалось бы, несовместимые люди как фигурист Илья Авербух, бизнесмен Сергей Полонский и композитор Александр Журбин. В этом малиннике выделилась бывшая шпионка, телеведущая и бизнеследи Анна Чапман. По мнению особо наблюдательных пользователей Сети, Анна изменилась: округлилась и лишилась прежнего лоска и шарма.

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