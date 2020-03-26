Подхватил вирус: звезда кино и сериалов Роман Попов заразил всю съемочную группу

Съемочная группа картины "Убить босса" минувшей зимой исколесила все Подмосковье. Локации располагались в Красногорске, Нахабинском лесу и Подольске. Чтобы артисты и члены технической службы чувствовали себя хорошо, продюсерами была организована полевая кухня. Чай, кофе и перекус всегда были в доступе. Обязательный горячий обед подавался через шесть часов после начала смены.
Сложнее всего было артистам – звезды кино постоянно мерзли. Их отпаивали горячим чаем с имбирем и лимоном. Каждые несколько часов актерам меняли термостельки на новые.
Несмотря на все это актер Роман Попов заболел. По словам генерального продюсера фильма Айсурат Шамановой, он подхватил какой-то вирус. "Вслед за ним и я, и еще половина съемочной группы", – сказала она.
Шаманова добавила, что погода минувшей зимой киношников не радовала. По сценарию на улице должны были лежать сугробы, однако их не было и в помине. "Я представить не могла, что в России зимой такой недешевый снег! На снег зимой мы потратили несколько миллионов!" – поделилась генеральный продюсер фильма "Убить босса".
Для создания новогоднего настроения киношники закупили два вида снега. Один разводился водой и постепенно таял, другой был больше похож на пластик или бумагу – его скатывали рулонами, как газон в парке, сообщает Teleprogramma.pro.
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