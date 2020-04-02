"Меня подкармливают в нужное время": Роман Попов о съемках "Полицейского с Рублевки" и секрете похудения

6 апреля на ТНТ стартует показ пятого сезона многосерийной картины "Полицейский с Рублевки". Корреспонденту "Дни.ру" удалось задать несколько вопросов звезде ситкома Роману Попову. Исполнитель роли Игоря Мухича поделился воспоминаниями о съемках, поведал о том, как сложно соблюдать диету на площадке, а также рассказал, какой сериал смотрит на карантине из-за коронавируса.

Скоро на ТНТ покажут пятый сезон "Полицейского с Рублевки". О том, где и как снимали ситком, мало что известно. Возможно, Вы смогли бы приоткрыть завесу тайны. Где находились основные локации?

Вспомнить бы... Снимали в учебно-тренировочном центре подготовки олимпийцев в Новогорске. Практически всегда работали на натуре, за исключением отдельных сцен, показывающих ОМВД "Барвиха-Северное". Дело в том, что старая локация, где снимались предыдущие четыре сезона, сейчас недоступна, поэтому наш гениальный художник-постановщик Денис Быков и его ребята выстроили все отделение в павильоне.

Сталкивались ли Вы или Ваши коллеги со сложностями на площадке?

Я повторюсь, что мы снимали нашу академию на территории учебно-тренировочного центра подготовки олимпийцев. Подозреваю, что создали двусторонний дискомфорт: мы олимпийцам, а они нам. На территории по понятным причинам достаточно жесткий пропускной режим, и в связи с этим логистически непросто приходилось администрации проекта. У нас огромное количество актеров массовых сцен, которые играли учащихся академии, и нужно было всех разместить, встретить и контролировать, чтобы они не разбредались по территории комплекса.

Какая атмосфера царила?

Ну, соотношение азота и кислорода, стандартное для нашей планеты.

Судя по фото в "Инстаграм", Вы смогли заметно похудеть. Как удалось сбросить вес? Как известно, еду на съемочной площадке сложно назвать здоровой... Нашли какую-то особую диету, можете поделиться секретом?

У меня были определенные требования к питанию на площадке – это диетическая еда, так что я совершенно спокойно ел отварные овощи и свежие фрукты. У нас всегда припаркован фудтрак, и это прекрасно. Я, как и большинство артистов, не являюсь поклонником кинокорма, но, когда на площадке стоит фудтрак, ты понимаешь, что принять пищу можно не только один раз за смену, в обеденный час, а в любой момент. У меня никакой сверхдиеты нет, но важно придерживаться определенного режима питания. Мне нужно есть не меньше четырех раз в сутки с интервалом в три часа, а подобный график приема пищи в нашей профессии выдержать очень сложно. На площадке "Полицейского с Рублевки" таких проблем нет, ребята меня подкармливают в нужное время и в необходимых количествах. Отварная куриная грудка, овощи, чай с медом и лимоном – это прекрасный обед. В качестве перекуса были и свои лайфхаки.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы миллионов людей. Карантин затронул лично Вас?

Чаще идут бессрочные переносы. Никто же не знает, когда уйдет этот коронавирус, даже он сам.

Сидите дома, как многие сейчас в Москве, или позволяете себе редкие выезды куда-либо?

В данный момент дома со всей семьей. Вылазки бывают, но по необходимости – например, для сдачи анализов в больнице или по другим крайне уважительным причинам.

Благодаря всеобщей самоизоляции у многих появилось время на просмотр сериалов и кино, некоторые смогли погрузиться в чтение. Как Вы коротаете вечера?

С недавнего времени платформа Premier.one отменила платную подписку. Не то чтобы я жадина-говядина, но очень рад этому факту. И наконец-то добрался до всех проектов ТНТ. Я в абсолютнейшем восторге от сериала "Патриот". Нам с супругой очень нравится, и на момент ответа на Ваши вопросы мне осталось посмотреть всего три серии! Ну и не забывайте, что абсолютно все сезоны "Полицейского с Рублевки" доступны на этой платформе, а кое-что и без цензуры. Приятного просмотра, друзья!