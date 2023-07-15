"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско

Народный артист Иван Краско, находясь в больнице, зовет любимую помощницу.

На днях поступила информация о госпитализации 92-летнего Ивана Краско. Актера доставили в реанимацию одного из медучреждений Санкт-Петербурга из-за последствий инсульта. Ему провели операцию. Ранее помощница артиста Дарья Пашкова говорила, что, возможно, половина его тела парализована. В пятницу, 15 июля, стало известно, что она смогла навестить больного актера.

К находящемуся в реанимации Ивану Ивановичу пустили только Пашкову, поскольку он всех называл ее именем. Дарья смогла покормить отказывавшегося от еды Краско. Об этом рассказал сын артиста Федор. По его словам, помощница не смогла остаться на ночь в больнице, так как ей не разрешили.

Федор также рассказал, что состояние Краско практически не меняется. "Только вот с галлюцинациями... не сказать, что сильно лучше", – сообщил сын знаменитого актера. Кстати, мужчина пока не может связаться со своим отцом напрямую до тех пор, пока того не перевели в палату.

Напомним, состояние Ивана Краско ухудшилось, когда он находился на даче, располагающейся в Ленинградской области. Говорят, он сильно расстроился из-за отъезда помощницы. Подробнее об этом писали "Дни.ру".