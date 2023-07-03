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Понедельник 3 июля

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Суд обязал сына Иосифа Кобзона выплатить миллионы

Суд обязал сына Иосифа Кобзона выплатить миллионы
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На сына Иосифа Пригожина подали в суд из-за отопления. Теперь он обязан выплатить крупную сумму.

Старший сын покойной легенды попал в довольно неприятную историю. Выяснилось, что Андрей Иосифович задолжал деньги Московской объединенной энергетической компании. Собственно, по этому поводу организация и подала иск в суд – в надежде, что Кобзон-старший оплатит счета.

Напомним, что наследник артиста владеет рестораном "Жигуль" на Новом Арбате – именно к зданию, в котором расположено заведение, судя по материалам дела, и возникли претензии у энергетиков. В 2015 году строение подписало договор с МОЭК о подключении к системе теплоснабжения. Как оказалось, со временем у Андрея Иосифовича накопился крупный долг, который он упорно не оплачивал.

Решать вопрос мирно сын Иосифа Кобзона не стал, поэтому компания обратилась в суд. Как стало известно, МОЭК потребовала расторжения договора, а также выплаты пяти миллионов рублей. В СМИ уточняют, что речь идет об убытках компании. В итоге сторонам удалось достичь мирного соглашения, по условиям которого звездный наследник должен выплатить ситцу назначенную сумму до 1 января 2024 года.

Стоит отметить, что сын прославленного певца активно занимается бизнесом. Не так давно появилась информация о том, что он намерен зарегистрировать товарный знак "Вдова Кобзона" и выпускать под ним алкоголь. В мае 2022-го СМИ сообщали о том, что наследние Иосифа Давыдовича получил разрешение.

3 июля 2023, 13:40
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Lenta✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева разрыдалась на похоронах Кобзона

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Наташа Королева
Алла Пугачева
Анастасия Волочкова
Лев Лещенко
Борис Моисеев
Лариса Долина
Валерия
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Алексей Панин

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