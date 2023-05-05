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Пятница 5 мая

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В Подмосковье открылась выставка в честь Иосифа Кобзона

В Подмосковье открылась выставка в честь Иосифа Кобзона
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Иосиф Кобзон – душа советской эстрады.

Несравненный гений музыкальной сцены вдохновил жителей Московской области открыть новое культурное пространство. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в селе Успенском Одинцовского городского округа появилась выставка в честь Иосифа Кобзона.

Экспозиция включает и личные вещицы маэстро, и памятные предметы, связанные с его биографией. Взглянуть можно на диски, фотоснимки, награды артиста и многое другое.

Напомним, Иосиф Кобзон был не только эстрадным певцом. Он реализовал себя как политический и общественный деятель, а также музыкальный педагог. Народный артист СССР с размахом вошел в историю отечественного шоу-бизнеса, а его творчество не теряет актуальности по сей день.

5 мая 2023, 15:20
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Каким запомнится Иосиф Кобзон

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