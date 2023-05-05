В Подмосковье открылась выставка в честь Иосифа Кобзона

Иосиф Кобзон – душа советской эстрады.

Несравненный гений музыкальной сцены вдохновил жителей Московской области открыть новое культурное пространство. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в селе Успенском Одинцовского городского округа появилась выставка в честь Иосифа Кобзона.

Экспозиция включает и личные вещицы маэстро, и памятные предметы, связанные с его биографией. Взглянуть можно на диски, фотоснимки, награды артиста и многое другое.

Напомним, Иосиф Кобзон был не только эстрадным певцом. Он реализовал себя как политический и общественный деятель, а также музыкальный педагог. Народный артист СССР с размахом вошел в историю отечественного шоу-бизнеса, а его творчество не теряет актуальности по сей день.