"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением

Неожиданное решение режиссера оставить пост руководителя одного из самых консервативных театральных вузов страны произошло в тот момент, когда в кулуарах начали обсуждать проведение первых за долгое время официальных выборов ректора.



Константин Богомолов, чье назначение на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ прошлым летом вызвало настоящий шторм в культурной среде, решил добровольно сложить полномочия. Эта новость стала полной неожиданностью для студентов и преподавателей, ведь многие считали, что режиссер пришел в вуз всерьез и надолго, чтобы провести радикальные реформы.

Назначение без согласия коллектива

Главным поводом для пересудов в театральных кругах изначально стал способ вступления Богомолова в должность. Он занял кресло руководителя не по результатам голосования коллектива, а по прямому распоряжению Министерства культуры. Многие восприняли это как нарушение традиций Школы-студии, где ректоров всегда выбирали внутри сообщества.

Ситуация накалялась: общественность и "старая гвардия" МХАТа открыто выражали недовольство тем, что вуз возглавил человек, чей творческий стиль идет вразрез с академическими принципами школы.

Резкий поворот событий

О своем уходе Константин Богомолов сообщил лично в социальных сетях, причем сделал это до того, как в вузе успели запустить процедуру официальных выборов ректора. Режиссер подтвердил, что сам инициировал свою отставку, обратившись к Министру культуры Ольге Любимовой.

"Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии", — написал Богомолов.

Режиссер не стал объяснять, связано ли его решение с внутренним сопротивлением коллектива или же он просто не захотел участвовать в предстоящей выборной гонке, где его кандидатура могла встретить серьезный отпор.

Загадочное прощание

Особый интерес у театральных критиков вызвали последние слова в обращении Богомолова. Покидая свой пост, он оставил преемникам весьма двусмысленное напутствие.

"Желаю удачи и терпения", — добавил режиссер, обращаясь к будущему руководству Школы-студии.

Упоминание "терпения" многие расценили как намек на крайне сложную атмосферу внутри учебного заведения и нежелание коллектива принимать любые изменения извне. Теперь эксперты гадают, кто рискнет занять это кресло и удастся ли новому человеку примирить амбиции министерства с вековыми традициями МХАТа.