Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины

Константин Богомолов, назначенный исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, оказался в центре горячих обсуждений в театральном сообществе.

Его назначение вызвало не только бурю эмоций среди артистов, но и волну критики. Многие представители театральной элиты упрекали режиссера в чрезмерной эпатажности и отсутствии связи с традициями учебного заведения. Выпускники разных лет обратились к министру культуры с требованием пересмотреть решение о назначении Богомолова, утверждая, что он не является мхатовцем и не имеет права занимать эту должность.

Сегодня утром Константин Юрьевич опубликовал пост в своем блоге, в котором сообщил о намерении уйти с поста ректора. Он лаконично выразил свои пожелания Школе и ее руководству, не углубляясь в причины своего решения. Это известие вызвало новые обсуждения в среде артистов и театроведов.

Среди тех, кто поддержал Богомолова, оказался народный артист Александр Збруев. Он отметил, что неоднократно работал с режиссером и остался доволен сотрудничеством.

"Кампания против Богомолова вызывает у меня недоумение. Говорят, что он не мхатовец и не преподавал там, поэтому не имеет права на эту должность. Но разве это главное?", — задался вопросом Збруев.

Он подчеркнул, что многие современные режиссеры так или иначе связаны с наследием Станиславского, и важно не только образование, но и талант. Збруев высоко оценил профессиональные качества Богомолова.

"Он талантливый и образованный человек, который умеет работать с артистами. Те, кто с ним работал, хотят повторить этот опыт", — добавил он.

Народный артист также вспомнил о сложностях, с которыми столкнулся Богомолов в театре "Ленком", где его постановки были сняты с репертуара из-за недостатка зрительского интереса. Стоит отметить, что известность Богомолова возросла после его свадьбы с Ксенией Собчак. Многие критики используют это обстоятельство для дискредитации его как профессионала. Однако Збруев считает это недопустимым: "Называть его мужем Собчак — это оскорбительно для мужчины и режиссера. Его достижения не должны умаляться из-за личной жизни".